Frankfurt a.M. In Eritrea hat sich trotz des Friedensschlusses mit Äthiopien die Situation der politischen Gefangenen laut Menschenrechtlern nicht verbessert. Ein Zeichen dafür sei die Verhaftung des ehemaligen Finanzministers Berhane Abrehe Kidane, wie die Menschenrechtsorganisation »Human Rights Watch« am Donnerstag in der kenianischen Hauptstadt Nairobi mitteilte. In den letzten drei Jahrzehnten habe Eritrea Tausende politische Häftlinge in Gewahrsam genommen. epd/nd