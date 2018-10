Das Berliner Museum The Kennedys präsentiert vier der berühmtesten und einflussreichsten First Ladies der amerikanischen Geschichte in einer Foto-Ausstellung. Unter dem Titel »Leading Ladies« werden vom 12. Oktober bis 24. Februar 2019 Jackie Kennedy (1929-1994), Nancy Reagan (1921-2016) Hillary Clinton (geb. 1947) und Michelle Obama (geb. 1964) vorgestellt, wie das Museum mitteilte. In der Schau werde die spannungsgeladene Ambivalenz der unterschiedlichen Rollenverständnisse der Frauen deutlich. Die Ausstellung umfasst den Angaben zufolge mehr als 70 Fotografien. Darunter seien seltene Aufnahmen von Jacques Lowe, Elliott Erwitt, Steve Schapiro, Martin Schoeller sowie Pete Souza, dem früheren Fotografen des Weißen Hauses unter US-Präsident Barack Obama. Zudem würden historische Dokumente und seltene Filmaufnahmen gezeigt.

Das Selbstverständnis und die Aufgaben der First Lady hätten sich im Laufe der Zeit sowohl manifestiert als auch verändert, erklärten die Ausstellungsmacher. Erwartet werde, dass sie eine Familie führt, ihren Ehemann im Wahlkampf unterstützt, souverän als Gastgeberin auftritt und eigene politische Initiativen ins Leben ruft.

Die in der Ausstellung vertretenen »Leading Ladies« hätten das Amt unterschiedlich interpretiert und mit eigenen Akzenten bereichert. Zudem wolle die Ausstellung Fragen nach dem weiblichen Rollenverständnis aufwerfen, hieß es. Schließlich sei das öffentliche Image der First Lady eine Gratwanderung zwischen dem traditionellen Bild der Ehefrau und Mutter sowie dem einer emanzipierten politischen Akteurin, die eigene Ambitionen verfolgt. epd/nd