Kerpen. Die Polizei Aachen hat die für Samstag geplante Großdemonstration »Wald retten - Kohle stoppen« am Hambacher Forst untersagt. Es bestünden »erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit bei der Durchführung der Versammlung«, erklärte die Polizei am Donnerstagabend mit. Die Behörden argumentierten unter anderem damit, dass bei der erwarteten Teilnehmerzahl eine »gefahrlose An- und Abreise« nicht garantiert sei. Auch sei das erforderliche Sicherheitskonzept »nicht zeitgerecht erstellt worden«.

Der BUND kündigte bereits einen Eilantrag am Verwaltungsgericht Aachen und am Bundesverfassungsgericht an. »Wir werden uns gegen diese empörende Einschränkung unseres Demonstrationsrechtes wehren«, erklärte der Sprecher der Umweltschutzorganisation, Dirk Jansen, am Donnerstagabend. »Hier geht es darum, den friedlichen und gewaltlosen Protest auszubremsen.« Greenpeace zeigte sich zuversichtlich. »Wir sind sicher: Die Versammlungsfreiheit wird anerkannt. Wir lassen uns nicht abhalten.« Das Kampagnennetzwerk Campact zeigt sich von dem Verbot unbeeindruckt. »Wir lassen uns von @RWE_AG und @ArminLaschet den Mund nicht verbieten! Jetzt erst recht: Wir demonstrieren am 6.10. am #Hambi!« Und die Aktion Unterholz teilte mit: »Verbote werden den Widerstand gegen Räumung und Rodung nicht aufhalten. Jetzt erst recht: Kommt alle zum #Hambacher Forst«.

Zu der Demonstration gegen die Rodung und den anschließenden Kohleabbau in dem Wald waren bis zu 20.000 Menschen erwartet worden. Für die geplante Protestkundgebung von Umweltverbänden wollten weder der Energiekonzern RWE, der Eigentümer der Waldflächen ist, noch lokale Landwirte Flächen zur Verfügung stellen, sagte Jansen.

Die Grünen griffen RWE an. »Rund um den Hambacher Wald gibt es riesige Flächen, auf denen jede noch so große Demonstration stattfinden kann. Doch alle diese Flächen gehören RWE«, so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Oliver Krischer. »Es ist ein Hohn, wenn RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz friedlichen Protest gegen die Braunkohle ausdrücklich gutheißt, diesen dann aber im konkreten verhindert.« Auch die LINKE im Bundestag kritisierte die Entscheidung der Aachener Polizei. »Das Demonstrationsverbot ist eine undemokratische Schikane der Polizei Aachen, die Gründe sind vorgeschoben und werden einer richterlichen Prüfung nicht standhalten«, erklärte Lorenz Gösta Beutin, Energie- und Klimapolitiker der Linkspartei.

Nach einem vermeintlichen Brandanschlag auf eine Düsseldorfer Kranfirma und einem Brand bei einem Maschinen-Verleiher nahm unterdessen der Staatsschutz Ermittlungen auf. Es werde eine Verbindung zum Streit um den Hambacher Forst geprüft. Die Firma hatte nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen für die Räumarbeiten im Hambacher Forst Maschinen bereitgestellt. In einem anderen Fall hatte bereits ein Maschinen-Verleiher, der etwa Beleuchtungstürme für die Arbeiten im Hambacher Forst geliefert hatte, nach einem Brand in seiner Niederlassung in Willich seine Geräte zurückgezogen.

Der Forst wird laut RWE momentan mit einem Graben sowie Seil und Flatterband umfriedet. RWE teilte nicht mit, wann das Unternehmen mit den Rodungen beginnen will. Der Konzern hatte wegen einer noch ausstehenden Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster eine Stillhaltezusage bis zum 14. Oktober abgegeben. Für jenen Tag war die Großdemonstration ursprünglich geplant. Agenturen/nd