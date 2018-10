Was soll das sein

Die große Sensation des U20-WM-Turniers war Aleksandra Maltsevskaya (Russland; 16). Zwar hatte sie durchaus schon ihre Meriten, den Vizetitel bei der U14-EM 2015 sowie den bei der Junioren-WM 2016. Aber erst jetzt ließ sie ihr Potenzial so richtig blitzen - und wurde damit U20-Weltmeisterin.

Meiner Meinung nach hat die junge Moskauerin in diesem Turnier ihren Stil klar definiert: sehr aggressiv und präzise von Beginn an. In ihren Eröffnungen spiegelt sich das gut wider: Benoni, Wolga-Gambit oder die geschlossene Sizilianische. Alles sehr riskant, aber sehr mutig gespielt.

Maltsevskaya trainiert acht Stunden täglich und wird von GM Alexei Sergejewitsch Drejew (Russland; 49) betreut. Und so holte sie sich den U20-WM-Titel in der letzten Turnierrunde:

Maltsevskaya, Aleksandra (ELO: 2234) - Potapova, Margarita (2277) [B25 - geschlossenes Sizilianisch], U20-WM der Frauen, Gebze (Türkei) 15.9.2018 (11. Runde)

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.g3!? [Ohne 3.d4! - Maltsevskaya liebt ungewöhnliche Eröffnungen] 3...e5 4.Lg2 g6 5.0-0 Lg7 6.d3 Sge7 7.Sc3 0-0 8.a3 d6 9.b4!? h6 [Maltsevskaya hätte problemlos einen Bauer opfern können, um freie Bahn für den Turm zu bekommen: 9...cxb4 10.axb4 Sxb4] 10.Tb1 Sd4 11.bxc5 dxc5 12.Sxd4 exd4 13.Se2 Tb8 14.Lf4 Ta8 15.Ld2 Tb8 16.h3 b5 17.g4 a5 18.f4 f5?! [18...b4!] 19.gxf5 gxf5 20.Sg3!? [20.e5!] 20...Kh7 21.Kh2 b4 22.Tg1 Tb6 23.De2 Ld7 24.axb4 cxb4 25.Lf3 De8 26.Tg2 Sg6 27.Sxf5 Lxf5 28.exf5 Sh4 29.Le4 Lf6 [29...Sxg2?? 30.f6+ Kg8 31.fxg7 Kxg7 32.Dxg2+] 30.Tg4 h5 [Diagramm I] 31.Tg3?! [31.Tg6! bedroht Dxh5, und alles wäre schon vorbei 31...Sxg6 32.Dxh5+ Kg7 33.fxg6 Th8 34.Dxa5] 31...Kh8 32.Tbg1 Tb7 33.Df2 Te7 34.Te1 [34.Tb1? Sxf5 35.Lxf5?? Te2] 34...Dc8 35.De2 Dxc2 36.Teg1 Dc7 [36...b3 funktioniert nicht so richtig 37.Tc1 Da2 38.Tc6 b2 39.Txf6 b1D 40.Txf8+ Dg8 41.Tfxg8+ Kh7 42.Dxh5] 37.Tg6?! [37.Dxh5+ wäre der beste Zug] 37...Th7 [37...Sxg6 38.fxg6=] 38.T6g3 Dd7= 39.Df2 Sxf5 40.Tg6 Lg7 41.Lc1 a4 42.Lb2 Se3 43.T6g5 Lf6? [Diagramm II. Dieses Mal gibt es kein Pardon.] 44.Dxe3! a3 45.Dg3 De6 46.Ld5 Lxg5 1-0 [Potapova gibt auf, sie wäre in sieben Zügen matt: 47.Lxd4+ Tg7 48.Dxg5 De2+ 49.Tg2 Dxg2+ 50.Kxg2 Tfg8 51.Lxg8 Kxg8 52.Dxg7]