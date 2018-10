Fürstenwalde. In der ehemaligen jüdischen Hachschara-Bildungsstätte Neuendorf am Sande soll ein neues Kultur- und Wohnprojekt entstehen. Der Verein »Zusammen in Neuendorf« habe das Landgut bei Fürstenwalde nach mehrmonatigen Verhandlungen von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erworben, teilte der Verein zur Schlüsselübergabe am Freitag mit. Der Kauf sei von zwei Stiftungen in Zusammenarbeit mit dem »Mietshäusersyndikat« unterstützt worden. Das Landgut war von 1932 bis 1941 eine Ausbildungsstätte, in der sich Juden darauf vorbereiteten, nach Palästina, Argentinien oder anderswohin auszuwandern. Dazu erlernten Jugendliche dort ein Handwerk oder einen Agrarberuf. Danach diente das Landgut bis 1943 als Zwangsarbeiterlager. Der Verein wolle dazu beitragen, dass die Geschichte nicht in Vergessenheit gerate, hieß es. epd/nd