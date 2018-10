Lima. Perus Ex-Präsident Alberto Fujimori hat inständig darum gebeten, nach der Aufhebung seiner Begnadigung nicht erneut inhaftiert zu werden. »Bitte töten Sie mich nicht«, sagte der 80-Jährige am Donnerstag in einem auf seinem Krankenhausbett aufgezeichneten Video. Präsident Martín Vizcarra sagte, die Entscheidung der Justiz müsse respektiert werden. AFP/nd

Friedensnobelpreis an Nadia Murad und Denis Mukwege für ihren Kampf gegen sexuelle Gewalt im Krieg

Zivilgesellschaft startet in Ägais und zentralem Mittelmeer neue Einsätze

Republikaner halten an Ernennung zum Obersten Richter fest

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!