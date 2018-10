Ouagadougou. Bei der Explosion eines Sprengsatzes sind im westafrikanischen Burkina Faso am Donnerstag sechs Soldaten getötet worden. Weitere wurden bei dem Vorfall im Osten des Landes verletzt, drei von ihnen schwer. Allein seit August dieses Jahres wurden nach einer Zählung der Nachrichtenagentur AFP in dem Land mindestens 29 Menschen durch Sprengsätze getötet. Burkina Faso wird seit 2015 zunehmend von islamistisch motivierter Gewalt erschüttert. AFP/nd

