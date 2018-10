Seoul. Der ehemalige südkoreanische Präsident Lee Myung Bak ist wegen Korruption zu einer 15-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Ein Gericht in Seoul befand den 76-Jährigen am Freitag unter anderem der Bestechung und Unterschlagung für schuldig. Lee wurde zudem zu einer Geldstrafe in Höhe von umgerechnet zehn Millionen Euro verurteilt. AFP/nd