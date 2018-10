Tokio. Japans größter Autobauer Toyota muss wegen eines Softwareproblems weltweit rund 2,4 Millionen Hybridautos, darunter sein Erfolgsmodell Prius, zurückrufen. Wie der Konzern am Freitag mitteilte, könne eine Fehlfunktion der Software im Kontrollsystem zu einem Unfall führen. Es ist das zweite Mal innerhalb einiger Wochen, dass der Branchenprimus sein Vorzeige-Hybridmodell zurückrufen muss. dpa/nd

Warnung an Australienreisende: In Mildura werden arglose Ferienarbeiter abgezockt und ausgebeutet

