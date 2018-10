Peking. China hat Vorwürfe von US-Vizepräsident Mike Pence über chinesische Einmischung und Wahlbeeinflussung in den USA als »ungerechtfertigt« zurückgewiesen. Die Sprecherin des Pekinger Außenministeriums, Hua Chunying, sprach am Freitag von »Verunglimpfung«. In einer viel beachteten Rede am Vortag beim Hudson Institut in Washington hatte Pence der chinesischen Führung vorgeworfen, gezielt gegen US-Präsident Donald Trump zu agieren. dpa/nd