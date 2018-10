Labytnangi. Nach 144 Tagen hat der in Russland inhaftierte ukrainische Regisseur Oleg Senzow laut der Gefängnisleitung seinen Hungerstreik beendet. Ärzte würden nun eine optimale Diät für ihn zusammenstellen, so dass er bald wieder normal essen könne, teilte die Strafvollzugsbehörde am Freitag mit. Eine unabhängige Bestätigung lag bislang nicht vor. Hintergrund des Hungerstreiks war die Forderung, Dutzende ukrainische Häftlinge aus russischen Gefängnissen freizulassen. dpa/nd