Berlin. Auch die Bundesregierung hat Russland für die Cyber-Angriffe auf staatliche Einrichtungen und weitere Institutionen verantwortlich gemacht. »Die Bundesregierung geht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon aus, dass hinter der Kampagne ABT28 der russische Militärgeheimdienst GRU steckt«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin. Er schloss sich damit Einschätzungen unter anderem britischer und niederländischer Behörden an. AFP/nd