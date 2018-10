Berlin. Der Luftfahrtgipfel in Hamburg hat nach Einschätzung der Verbraucherzentrale den von Ausfällen und Verspätungen geplagten Fluggästen recht wenig gebracht. »Erst mal hört sich das nur nach guten Absichten an. Konkrete Maßnahmen müssen folgen«, sagte Klaus Müller vom Verbraucherzentrale Bundesverband der »Passauer Neuen Presse« (Samstag). Für Verbraucher sei jedoch wichtig, dass ihre Rechte auf dem Papier in der Realität besser durchgesetzt werden könnten. Vertreter von Bund, Ländern und der Luftverkehrswirtschaft hatten sich am Freitag in Hamburg auf eine Reihe von Maßnahmen verständigt, um gegen Missstände im Luftverkehr anzugehen. Unter anderem sollen mehr Fluglotsen ausgebildet und die Sicherheitskontrollen effektiver werden. Die Stärkung von Fluggastrechten stand nicht im Mittelpunkt des Gipfels. dpa/nd