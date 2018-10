Coswig. Unbekannte haben im Kleingarten einer Familie aus Tschetschenien in Coswig (Landkreis Meißen) rechte Schmierereien hinterlassen. Wie die Polizei in Dresden am Sonntag mitteilte, sprühten sie unter anderem mit roter Farbe zwei Hakenkreuze auf die Laube. Zudem wurden Pflanzen aus der Erde gerissen, abgeschnitten und niedergetrampelt. Der Staatsschutz ermittelt. dpa/nd