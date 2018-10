Erneut ist in Berlin bei einem Unfall mit einem Lkw ein Fahrradfahrer ums Leben gekommen. Der 34-jährige Radler erlag nach Angaben der Polizei am Freitag noch vor Ort in Adlershof seinen Verletzungen. Zuvor hatte der Fahrer des Lkw den Radfahrer beim Rechtsabbiegen an der Ecke Eisenhutweg und Hermann-Dorner-Allee übersehen und war mit ihm zusammengestoßen. Es war der elfte tödliche Fahrradunfall in Berlin in diesem Jahr. Zusammenstöße beim Abbiegen von Lkw sind die häufigste Todesursache bei Radfahrern. Der ADFC kündigte für den späten Sonntagnachmittag eine Mahnwache für den getöteten Radfahrer an. dpa/nd