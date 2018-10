Berlin zählt nach einer Studie auch künftig zu den am stärksten wachsenden Städten in Deutschland. Die Bundeshauptstadt wird 2045 gut vier Millionen Einwohner haben, wie die Prognos AG in ihrem neuen Deutschland-Report vorhersagt. Zuletzt waren es rund 3,7 Millionen. Der größte Zuwachs ist nach der Studie bis 2030 zu erwarten. Dann soll Berlin knapp 3,9 Millionen Einwohner haben. Das bedeutet auch: Mit einem Einwohnerplus von folglich rund 25 000 pro Jahr in den nächsten zwölf Jahren würde Berlin langsamer wachsen als in den vergangenen Jahren. Damit liegen die Studienautoren am oberen Rand der Szenarien, die der Senat für 2030 entworfen hat. Auch Hamburg und der Großraum München werden laut Prognos viele Zuzügler anziehen. Der Zustrom der Neubürger treibt nach der Studie, die am Montag vorgelegt wurde, auch weiter das Wirtschaftswachstum in Berlin: Die Forscher rechnen damit, dass das Bruttoinlandsprodukt jährlich um 1,5 Prozent zulegt - etwas stärker als im Bundesdurchschnitt aber leicht weniger als in den süddeutschen Bundesländern. 2030 werde die Arbeitslosenquote auf 7,1 Prozent gesunken sein. 2017 waren es 9 Prozent gewesen. dpa/nd