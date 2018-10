Riga. Bei der Parlamentswahl in Lettland haben sich die Wähler für einen Machtwechsel ausgesprochen. Nach Auszählung aller Stimmen in dem baltischen EU- und NATO-Land verlor die Mitte-Rechts-Regierung ihre Mehrheit. Stärkste Kraft wurde mit 19,91 Prozent die pro-russische Oppositionspartei Harmonie, wie die Wahlkommission am Sonntag in Riga mitteilte. Dahinter folgen drei neu gegründete Parteien. Wie die künftige Regierungskoalition in dem Ostseestaat aussehen wird, ist noch offen. Das regierende Bündnis der Bauern und Grünen von Ministerpräsident Maris Kucinskis erzielte mit 9,96 Prozent nur noch halb so viel Stimmen wie bei der von der Ukraine-Krise überschatteten Wahl 2014. Diesmal beherrschten sozialpolitische Themen die Wahl. dpa/nd