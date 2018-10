Wenn der CDU-Nachwuchs sich eines ganz fest wünscht, dann dass die Zeit ein bisschen schneller vergehen möge. Sie zieht sich doch recht hin, die Zeit. Es widerstrebt der Jugend von Natur aus zu warten, und längst schon haben Leute wie der Vorsitzende der Jungen Union den Tonfall gefunden, mit dem sie sich im Radio gefallen. Zeit also, ihn an einem Kabinettstisch oder in einer wichtigen Talkshow darzubieten. Bisher muss Paul Ziemiak 1000 Mitglieder am Stück anreisen lassen, damit die Nachrichten sich für ihn interessieren. Doch dann sprudelt es aus ihm heraus: Die Große Koalition müsse zur Sacharbeit zurückkehren! Und nicht die Geschlossenheit vergessen! Ha! Da wird die Bundeskanzlerin einige Zeit zu kauen haben. Und das ist nicht alles! Denn der Zeit ein Schnippchen schlagen, das kann halt nur die Jugend. Die längst wie echte Politiker gekleideten Nachwüchsler fordern mehr. Begrenzung der Amtszeit für Bundeskanzler! Und zwar gleich nach Merkel. uka