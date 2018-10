Bukarest. Das Referendum über ein verschärftes Verbot der Ehe für alle in Rumänien ist an einer zu schwachen Beteiligung gescheitert. Nur 20,41 Prozent der mehr als 18 Millionen Wahlberechtigten gaben am Wochenende ihre Stimme ab, wie das Zentrale Wahlbüro in Bukarest mitteilte. Für die Gültigkeit wäre aber eine Beteiligung von 30 Prozent notwendig gewesen. Die Bürger sollten darüber abstimmen, ob das bestehende Verbot der gleichgeschlechtlichen Ehe in der Verfassung verankert wird. dpa/nd