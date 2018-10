Was soll das sein

Fast 100 Jahre nach der Gründung des Staatlichen Bauhauses macht sich die gleichnamige Universität in Weimar auf zu neuen Ufern. Bauhaus-Semester, Jubiläumsfest, Studierenden-Projekte, Tagungen, Ausstellungen: »Das Bauhausjubiläum ist eine Art Neustart für uns«, sagte der Präsident der Bauhaus-Universität Winfried Speitkampf der Deutschen Presse-Agentur. Die Fragen »Was sind wir und was wollen wir?« stünden im Fokus des Riesenprogramms mit mehr als 80 Veranstaltungen. Den Auftakt bildet am 17. Oktober das Eröffnungsfest für ein sogenanntes Bauhaus-Semester.

Im April 1919 gründete der Architekt Walter Gropius im heutigen Haupthaus der Universität das Staatliche Bauhaus Weimar und revolutionierte mit anderen namhaften Künstlern die Ausbildung. Die »Talentschmiede der Moderne« entwickelte sich zur bedeutendsten Design- und Architekturschule des 20. Jahrhunderts. Sie prägt bis heute Kunst und Kunstgewerbe, Architektur und Design in aller Welt. Seit 1996 trägt ein Nachfolger des Bauhauses den Namen Bauhaus-Universität.

Im Bauhaus-Semester werden Studenten und Lehrende, Forscher und Künstler interdisziplinär und international diskutieren und Projekte angehen. Themen sind die Gestaltung der Gegenwart, künstliche Intelligenz und Nachhaltigkeit. Zum Semesterende und der »Woche der Demokratie« zu 100 Jahren Weimarer Republik im Februar 2019 werden die Ergebnisse vorgestellt.

»Im Kern soll sich daraus ein Studium generale entwickeln«, sagte der Historiker und Hochschullehrer Speitkampf, der seit 2017 Präsident der Traditions-Uni ist. In Vorbereitung ist auch ein Bauhaus-Studiengang, der voraussichtlich im Herbst 2019 starten wird und quer durch alle Disziplinen reichen soll.

Für die Bauhaus-Gastprofessur ist im beginnenden Wintersemester die UN-Klimachefin Patricia Espinosa im Gespräch. Die ehemalige mexikanische Außenministerin und Botschafterin könnte im Januar und Februar Podiumsdiskussionen und Workshops zum Thema Nachhaltigkeit abhalten. Man sei über das Engagement noch in Verhandlungen.

Am 12. April, dem Tag, an dem Gropius das Bauhaus vor 100 Jahren offiziell gründete, gibt es unter dem Motto »Republic of Spirits, Republik der Geister!« ein großes Fest mit der Hochschule für Musik »Franz Liszt«. Vorbild dafür sind die berühmten Bauhaus-Feste von Meistern und Schülern.

An der Bauhaus-Universität studieren etwa 4000 Frauen und Männer aus aller Welt. Es gibt 40 Studiengänge in den vier Fakultäten Architektur und Urbanistik, Bauingenieurwesen, Kunst und Gestaltung sowie Medien. dpa/nd