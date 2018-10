Madrid. Im ersten Prozess um den Diebstahl von Babys während der Franco-Diktatur in Spanien ist der angeklagte ehemalige Arzt schuldig gesprochen worden. Das Gericht in Madrid verzichtete am Montag aber wegen Verjährung der Vorwürfe auf eine Verurteilung des früheren Frauenarztes Eduardo Vela. Die Staatsanwaltschaft hatte elf Jahre Haft für den 85-Jährigen gefordert. Historiker und Aktivisten vermuten, dass unter der rechten Militärdiktatur Zehntausende Babys ihren leiblichen Eltern gestohlen worden sind. AFP/nd