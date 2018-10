Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Leipzig. Fast jeder zweite Beschäftigte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ist mit seinem Arbeitgeber unzufrieden. Bei einer Umfrage äußerten sich nur 53 Prozent der Teilnehmer positiv, wie das Leipziger Marktforschungsinstitut MAS Partners am Montag mitteilte. Bei der Umfrage ging es darum, wie attraktiv Unternehmen in den drei Ländern für Arbeitnehmer sind. Teilgenommen haben laut Institut 1351 Frauen und Männer. Nur knapp die Hälfte der Beschäftigten ist demnach konkret mit dem Vorgesetzten zufrieden. Noch weniger Zustimmung gab es bei Entwicklungsmöglichkeiten (38 Prozent) und Bezahlung (39 Prozent). dpa/nd