Falkensee. Der Bürgermeister von Wittenberge, Oliver Hermann (parteilos), wird neuer Präsident des brandenburgischen Städte- und Gemeindebundes. Er wurde am Montag zum Nachfolger des Potsdamer Oberbürgermeisters Jann Jakobs (SPD) bestimmt, der Ende November in den Ruhestand tritt. Der 52-jährige Hermann sei von den 16 Mitgliedern des Präsidiums einstimmig gewählt worden, sagte Jakobs. Hermann ist seit gut zehn Jahren Bürgermeister von Wittenberge. Er ist seit 2014 Vizepräsident des Städte- und Gemeindebundes. Neuer Vizepräsident wird zum 28. November der Bürgermeister von Großräschen, Thomas Zenker (SPD). Hermann hat sich vorgenommen, die Öffentlichkeitsarbeit des Städte- und Gemeindebundes auszubauen. »Wir wollen stärker als bislang vermitteln, welche Aufgaben die Kommunen für die Bürger leisten«, sagte er. Auch die Kommunikation mit der Landesregierung, die im Streit um die gescheiterte Kreisgebietsreform arg gelitten hatte, solle weiter belebt werden, kündigte Hermann an. »Wir wollen nicht nur auf Konfrontation setzen, sondern die Entwicklung des Landes kritisch und konstruktiv begleiten.« Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nahm Hermanns Angebot an. »Uns ist ein gutes Miteinander wichtig«, sagte er auf der Mitgliederversammlung des Städte- und Gemeindebundes in Falkensee. Die Zusammenarbeit sei durch die Diskussion um die Reform unter Druck geraten, räumte er ein. dpa/nd