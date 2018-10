Mohamad Al Said empfindet die BVG als große Familie. Foto: nd/Ulli Winkler

»Lässig werde ich mich nicht an den Bus anlehnen«, entgegnet Mohamad Al Said bestimmt den Fotografen, die ein Foto von ihm vor einem Doppeldecker machen wollen. »Sondern mit Stolz, das ist nämlich eine ernste Sache.« Seit einer guten Woche ist der 33-jährige Syrer Busfahrer der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Er ist einer von 16 Absolventen des Projekts »Geflüchtete in den Fahrdienst«, für das BVG und die Agentur für Arbeit Berlin Süd sich zusammengetan haben. Zur Vorstellung laden die beiden Partner am Montagmorgen in den Betriebshof Müllerstraße in Wedding.

»Alle Teilnehmer haben es geschafft und werden übernommen«, sagt Mario Lehwald, Chef der Agentur Berlin Süd. »Freudig erregt« sei er über die Erfolgsquote von 100 Prozent. »Das gibt es sehr selten, das ist ein Leuchtturmprojekt«, so Lehwald. Begonnen hatte alles im Februar 2017. 80 Interessenten hatten sich zunächst gemeldet, die Zahl der ernsthaft Interessierten schrumpfte ...