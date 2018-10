Die vom Bundesjustizministerium geplanten Gesetzesänderungen könnten Auswirkungen auf Preise von Autoreparaturen haben. Ziel sei es, den rechtlichen Schutz für sichtbare Ersatzteile abzuschaffen. Wenn die Pläne umgesetzt würden, entfiele der Designschutz etwa für Kotflügel. Die Schutzdauer beträgt in Deutschland maximal 25 Jahre. Rechteinhaber können also anderen Herstellern die Nutzung des Designs verbieten.

