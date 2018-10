Bestellmöglichkeiten: Im Online-Shop unter www.ratgeber-verbraucherzentrale.de oder unter (0211) 38 09 555. Der Ratgeber ist auch in den Beratungsstellen der Verbraucherzentralen und im Buchhandel erhältlich.

Der Ratgeber gibt Leserinnen und Lesern dafür zahlreiche Informationen und ausführliche Checklisten an die Hand. So können sie den geplanten Kauf strukturiert und gut vorbereitet angehen und zudem den Wert der Immobilie auch längerfristig sichern. vznrw/nd

Doch viele Käuferinnen und Käufer gehen zu sorglos an die Besichtigung und Einschätzung von Bausubstanz und Haustechnik heran. Das kann später zu bösen Überraschungen und ungeplanten Folgekosten führen.

Die Anschaffung einer gebrauchten Immobilie kann eine attraktive Alternative zum Neubau sein, schließlich kann die gebrauchte Immobilie in der Regel relativ rasch bezogen werden. Weiterer Vorteil: Mehrere Objekte lassen sich im fertigen Zustand begutachten und vergleichen.

