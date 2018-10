Gelsenkirchen. Bei einer Reisebuskontrolle vor einer Schulfahrt haben in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) 16 von 17 Busfahrern keine ordentlichen Lenk- und Ruhezeiten nachweisen können. »Neun Verstöße waren derart gravierend, dass Anzeigen geschrieben werden mussten«, teilte die Polizei mit. Rund 600 Schüler hatten am vergangenen Freitag eine gemeinsame Fahrt nach Rom antreten wollen. Die Schule hatte die Polizei gebeten, Busse und Fahrer zu kontrollieren. dpa/nd

