Bremerhaven. Die Restaurantkette Nordsee wechselt den Besitzer. Der Schweizer Finanzdienstleister und Investor Kharis Capital übernehme die Nordsee Holding Gmbh von der Unternehmensgruppe Theo Müller (»Müllermilch«), teilte die Müller-Gruppe am Dienstag mit. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Nordsee ist den Angaben zufolge mit über 350 Standorten vor allem in Deutschland und Österreich der europaweit führende Anbieter von Fischspezialitäten und eine der größten Schnellrestaurantketten. dpa/nd

