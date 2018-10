Berlin. Während das geplante Gute-Kita-Gesetz der Bundesregierung es den Ländern überlässt, wofür sie die bereitgestellten Mittel einsetzen, gibt es bei den Eltern eine klare Präferenz: Sie wünschen sich, dass die zusätzlichen Bundesmittel in Höhe von 5,5 Milliarden Euro in dieser Legislaturperiode vor allem in den Ausbau der Qualität fließen. Dies ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des gemeinnützigen Kita-Trägers Fröbel. Für 66 Prozent der Eltern ist eine Verbesserung der Betreuungsqualität demnach wichtiger als eine Beitragsfreiheit. Fast zwei Drittel der Eltern sind zudem laut Umfrage der Meinung, dass Erzieherinnen und Erzieher nicht genügend Zeit für die individuelle Förderung ihrer Kinder haben. »Bei Fachkraft-Kind-Relationen von 1:8 bei unter Dreijährigen oder 1:12 bei über Dreijährigen, wie wir sie in einigen Bundesländern haben, ist eine individuelle Betreuung und damit frühkindliche Bildung oftmals kaum noch möglich«, bestätigt Fröbel-Geschäftsführer Stefan Spieker. nd