Skopje. Die Regierung Mazedoniens hat einen Gesetzentwurf zur Umbenennung des kleinen Balkanlandes in Nord-Mazedonien auf den Weg gebracht. Regierungschef Zoran Zaev braucht im Parlament eine Zweidrittelmehrheit, um den Vertrag mit Griechenland in Kraft zu setzen. Vor einer Woche war ein Referendum zur Umbenennung an zu geringer Wahlbeteiligung gescheitert. dpa/nd