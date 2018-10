Foto: Naumburg. In der Puppenausstellung »Holzköppe & Strippenzieher«, präsentiert in der Marien-Magdalenen-Kirche zu Naumburg (Sachsen-Anhalt), sehen sich Kinder zusammen mit der Puppenspielerin und Regisseurin Kristin Stahl lebensgroße Figuren aus dem Stück »Im Namen der Rose« an. Rund 100 von fast 900 Puppen aus Holz, Pappmaschee, Schaumgummi und Latex werden bis Ende Oktober aus dem Fundus des in Naumburg ansässigen Theaters von Kristin Stahl gezeigt, das als das kleinste in Deutschland gilt. dpa/nd Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch