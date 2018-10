In Berlin oder Brandenburg ein Haus zu bauen wird immer teurer. Im August waren die Baupreise für den Neubau von Wohngebäuden in Berlin um 7,1 Prozent und in Brandenburg um 6,1 Prozent höher als noch im August 2017, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Dienstag in Potsdam mitteilte. In Berlin soll es der höchste Anstieg seit 1992 gewesen sein, in Brandenburg seit 2007. dpa/nd