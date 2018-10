Die großzügige Schenkung eines Porträts der Henriette von Carlowitz an die Nationalgalerie ergänzt nun den hochrangigen Sammlungsbestand des Museums an Gemälden Anton Graffs. Das 1772 entstandene Porträt ist eine Arbeit des führenden deutschen Porträtisten der Aufklärungszeit. Nach einer umfassenden, zweijährigen Restaurierung präsentiert die Kabinettausstellung in der Alten Nationalgalerie Graffs Gemälde ab Donnerstag nicht nur erstmals der Öffentlichkeit in neuem Glanz, sondern zeigt auch die ausgiebig erforschte Geschichte hinter dem Objekt.

Der Fokus dieser Kabinettausstellung richtet sich auf die Erkenntnisse der restauratorischen und kunsttechnologischen Erforschung des Gemäldes. Neben den erfolgreichen Maßnahmen, die ein Bildnis von höchster Brillanz aus der stark verschmutzten und gealterten Oberfläche des Gemäldes hervorgehoben haben, verweisen die technologischen Befunde auf die Provenienz. Die Ausstellung vermittelt die verschiedenen Restaurierungsschritte. nd