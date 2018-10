Aert van Riel zu den Hetzjagden auf Migranten in Chemnitz

Der Prozess hat nach den jüngsten Ereignissen in Sachsen eine besondere Brisanz: Vergangene Woche Montag wurden in Sachsen und Bayern sieben mutmaßliche Mitglieder der rechtsterroristischen Gruppe »Revolution Chemnitz« festgenommen. Sie sollen bewaffnete Angriffe auf Ausländer, Politiker und Journalisten ins Auge gefasst haben. nd/dpa

Den Angeklagten in Bamberg wirft die Staatsanwaltschaft vor, sich als Mitglieder der Sektion Bayern-Franken der verbotenen rechtsextremen Vereinigung »Weiße Wölfe Terrorcrew« radikalisiert zu haben. Die »Weiße Wölfe Terrorcrew« gilt als Kameradschaft. Das mit der Gruppe verbundene Magazin »Der Weisse Wolf« tauchte auch im NSU-Komplex auf: Es hatte einen Gruß an die Terrorzelle veröffentlicht, lange bevor diese sich 2011 enttarnte.

Bamberg. Sie sollen mit Straftaten gegen eine Asylbewerberunterkunft gedroht und Sprengstoffdelikte begangen haben: Am Mittwochmorgen beginnt vor dem Landgericht Bamberg der Prozess gegen vier Rechtsextremisten wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Angeklagt sind drei Männer und eine Frau im Alter zwischen 24 und 39 Jahren.

