Was soll das sein

Berlin. Altersbedingte Makuladegeneration (AMD) ist einer Studie zufolge die häufigste Augenerkrankung in Deutschland. Rund 6,9 Millionen Menschen haben demnach Frühstadien der Krankheit und circa 480 000 leiden an Spätstadien. Das teilte die Initiative »Woche des Sehens« mit. Sie berief sich auf Daten der Gutenberg-Gesundheitsstudie der Universität Mainz. AMD ist die häufigste Ursache für eine schwere Sehbehinderung oder auch eine Erblindung bei Menschen über 50 Jahren in den Industriestaaten. Die Makula ist der zentrale Bereich der Netzhaut und gilt als Stelle des schärfsten Sehens. Bei der Krankheit gehen dort Sehzellen zugrunde. dpa/nd