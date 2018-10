Magdeburg. Junge Talente der klassischen Musikszene aus aller Welt gastieren zum Impuls-Festival in Sachsen-Anhalt. Das auf Neue Musik ausgerichtete Festival stehe in diesem Jahr unter dem Motto »Junge Meister!« und stelle die Nachwuchsförderung in den Mittelpunkt, teilten die Organisatoren rund um Intendant Hans Rotman mit. Vom 17. Oktober bis 17. November stünden mehr als 20 Veranstaltungen in neun Städten an - darunter erstmals in der Künstlerstadt Kalbe in der Altmark. Die jungen Komponisten, Dirigenten und Solisten kämen aus sieben Ländern und sollen ihr »Handwerk« verfeinern und verbessern. Anschließend gebe es Konzerte, hieß es. dpa/nd