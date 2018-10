Schwerin. Viereinhalb Monate nach Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung bekommen Vereinsvorstände in Mecklenburg-Vorpommern jetzt einen Praxisratgeber an die Hand. In den 72-seitigen Leitfaden seien erste Erfahrungen im Umgang mit der Richtlinie eingeflossen, sagte der Geschäftsführer der Ehrenamtsstiftung, Jan Holzer. Im Internet sei der Ratgeber bereits abrufbar, die gedruckte Version soll in wenigen Wochen vorliegen. Er enthält neben rechtlichen und organisatorischen Hinweisen auch Musterformulare, etwa für das jetzt nötige Informationsblatt zum Datenschutz oder für die Einwilligungserklärung von Vereinsmitgliedern zur Veröffentlichung ihrer Daten im Internet.

Zur Erarbeitung der Handreichung waren der Landesdatenschutzbeauftragte Heinz Müller und die Ehrenamtsstiftung im Mai vom Landtag in Schwerin beauftragt worden. Die Verunsicherung ist bei vielen Vereinsvorständen nach wie vor groß, was die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung angeht. Die Ehrenamtsstiftung organisiert bereits seit einigen Monaten gefragte Seminare dazu. Allein im ersten Halbjahr waren es landesweit 14 Info-Veranstaltungen mit mehr als 700 Vereinsvertretern. Weitere Seminare sind geplant, so am 24. Oktober in Ueckermünde und am 25. Oktober in Greifswald. dpa/nd