Erfurt. Die Chefin des Thüringischen Landkreistages, Martina Schweinsburg (CDU), hat sich offen für eine mögliche zentrale Versammlungsbehörde in Thüringen gezeigt. »Es kommt auf die Inhalte an. Wenn es vernünftige Vorschläge sind, werden wir uns dem nicht verschließen«, sagte Schweinsburg am Mittwoch. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) hatte am Montag nach den Ereignissen um ein Rechtsrockkonzert in Apolda eine zentrale Versammlungsbehörde ins Spiel gebracht. »Alle Versammlungen ab einer bestimmten Größenordnung und Relevanz müssten dann dort angemeldet werden«, hatte Maier gesagt. dpa/nd