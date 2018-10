Leipzig. Zu viel Kohlenmonoxid in der Luft in einer Eishalle hat einen Großalarm bei der Leipziger Feuerwehr ausgelöst. Der erhöhte Kohlenmonoxidwert war am Mittwoch über der Eisfläche gemessen worden, wie ein Sprecher der Feuerwehr mitteilte. Zu dem Zeitpunkt befanden sich 33 Menschen in der Eishalle. Sie wurden in Sicherheit gebracht. Niemand wurde verletzt. Zwölf Fahrzeuge der Feuerwehr waren im Einsatz. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu der erhöhten Kohlenmonoxidkonzentration kam. Das Gas kann Kopfschmerzen und Herzrasen auslösen und im schlimmsten Fall zum Tode führen. dpa/nd