Dresden. Mit insgesamt mehr als 175 Millionen Euro fördert der Freistaat die Sanierung von landesweit 447 Schulen in den Kommunen. Weitere rund 20 Millionen Euro stehen zur Verfügung, um mögliche Preissteigerungen abzufangen, wie das Umweltministerium in Dresden am Mittwoch mitteilte. Die Investitionspläne für den Schulhausbau wurden von den Landkreisen und kreisfreien Städte erstellt, die die Förderung für einzelne Maßnahmen bis Jahresende bei der Sächsischen Aufbaubank beantragen müssen. Sachsen erhält insgesamt rund 178 Millionen Euro aus dem 2017 vom Bund aufgelegten Programm zur bundesweiten Schulsanierung. dpa/nd