Berlin. Die seit 14 Jahren getrennten Journalistenverbände in Berlin und Brandenburg sollen endlich fusionen. »Nach mehreren gescheiterten Anläufen, die Spaltung zu überwinden, sind wir jetzt entschlossen zur Fusion«, erklärten der Journalistenverband Berlin-Brandenburg (JVBB) und der Deutsche Journalisten-Verband Berlin (DJV) Berlin am Dienstag in einem gemeinsamen Brief an die Mitglieder. Die finanziellen Fragen seien geklärt. Der DJV-Bundesverband habe eine Entschuldungszusage gegeben. dpa/nd