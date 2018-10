Die Kulturmanagerin Janina Paul wird neue Geschäftsführende Direktorin am Konzerthaus Berlin. Paul, Mitbegründerin und Geschäftsführerin des Berliner Veranstaltungshauses Radialsystem, übernimmt die Position im Dezember, wie das Konzerthaus am Dienstag mitteilte. Zusammen mit Intendant Sebastian Nordmann werde sie für Verwaltung und Strategie des Konzerthauses zuständig sein. Paul hatte während des Studiums der Wirtschaftswissenschaften Erfahrungen im Kulturmanagement gesammelt. dpa/nd

