Koblenz. Der Mammutprozess gegen Koblenzer Neonazis wird wieder aufgerollt. Dessen erste Auflage hatte Steuergeld in Millionenhöhe verschlungen, ehe er geplatzt war. Die neue Runde des Prozesses beginnt am 15. Oktober vor dem Landgericht Koblenz. Geplant sind laut Gerichtssprecher Dennis Graf vorerst etwa 90 Verhandlungstage bis Ende 2019. Die Anklageschrift umfasst 926 Seiten. Im ersten Verfahren war von Gewalt gegen Linke, einem unangemeldeten Fackelmarsch, aufgesprühten Hakenkreuzen und versuchten Brandanschlägen auf Autos die Rede gewesen. Das Landgericht stellte diesen Prozess im Mai 2017 nach 337 Verhandlungstagen wegen der »überlangen Verfahrensdauer« ohne Urteil ein. Hintergrund war, dass der Vorsitzende Richter Hans-Georg Göttgen in Pension ging und es keinen Ergänzungsrichter gab. dpa/nd