Was soll das sein

Foto: dpa/Ho

Lima. Wegen Korruptionsvorwürfen ist die peruanische Oppositionsführerin und Tochter des rechten Expräsident Alberto Fujimori, Keiko Fujimori, festgenommen worden. Ein Gericht ordnete am Mittwoch (Ortszeit) die Festnahme der 43-jährigen Politikerin an. Fujimori werde zunächst für zehn Tage in Haft bleiben, teilte die Justiz mit. Der zuständige Richter begründete die Verhaftung mit erhöhter Fluchtgefahr. Gegen Fujimori wird seit Monaten wegen Geldwäsche, illegaler Wahlkampfspenden und der Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Sie soll für die Kampagne zur Präsidentenwahl 2011 rund 1,2 Millionen US-Dollar vom brasilianischen Baukonzern Odebrecht erhalten haben.

Fujimori ist Vorsitzende der rechten »Fuerza Popular«. Ihr Vater wird für zahlreiche Menschenrechtsverbrechen während seiner Amtszeit (1990 bis 2000) verantwortlich gemacht. epd/nd