»Dafür ist es jetzt zu früh, es hängt ganz wesentlich davon ab, wie schnell man die Ursache findet und für die Zukunft ausschließen kann«, sagte Europas Raumfahrtchef Jan Wörner am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Gersts Mission auf dem Außenposten der Menschheit läuft bis Dezember. Falls Gerst wegen der Panne der russischen Sojus-Rakete länger im All bleiben müsse, wäre dafür alles vorhanden, sagte Wörner, der Europas Raumfahrtbehörde Esa leitet.

Paris. Nach der Notlandung der Sojus-Rakete am Donnerstag, die vom kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur gestartet war, sind beide Kosmonauten unverletzt. Sie waren zur Internationalen Raumstation ISS unterwegs. Ob sich dadurch die Mission von Alexander Gerst verlängert, ist noch nicht entschieden.

