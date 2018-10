Jenseits der Hauptstraßen nach Vorrangrouten zu suchen, hat einige Vorteile. Einerseits lässt sich die Vorfahrt für Zweiräder meist mit wesentlich weniger Prioritätenkonflikten realisieren. Andererseits ist der bauliche Aufwand wesentlich geringer. Am Straßenquerschnitt mit Bäumen, Masten, Bordsteinen und zahlreichen unterirdischen Leitungen muss meist nichts geändert werden. Für die Nebenstraßen haben die Aktivisten weitere 2000 Kilometer Fahrradnetz ausgearbeitet.

Von Marschall hält die parallel zur Torstraße führende Straße für ein gutes Beispiel, wie attraktive Infrastruktur funktioniert. »Sie sehen kaum Radverkehr in den parallel führenden Straßen.« Das Netzwerk fahrradfreundliche Mitte hat auch für diese Fahrradstraße bereits ein Konzept ausgearbeitet, um echten Vorrang zu gewährleisten.

Dementsprechend haben die Aktivisten - wie so oft bei dem Thema - bereits vorgearbeitet. »Wir haben eine ziemlich solide Erfahrungsgrundlage in den Bezirken«, erklärt Heiner von Marschall, Vorsitzender des VCD Nordost. Vor allem die aus dem Radentscheid hervorgegangenen fahrradfreundlichen Bezirksnetzwerke hatten hier das Sagen.

Denn entsprechend dem Gesetz muss die Senatsverkehrsverwaltung bis Juli 2019 einen Entwurf vorlegen, der Radschnellverbindungen enthält, ein Vorrangnetz für Radler mit Vorfahrt vor dem motorisierten Individualverkehr, sichere und ausreichend breite Radwege an Hauptstraßen sowie Fahrradstraßen. Dem entsprechenden Planungsbüro, das dieses Netz ausarbeiten soll, werden nur wenige Monate bleiben, da das Vergabeverfahren erst läuft.

»Mit unserem Entwurf für ein Radverkehrsnetz der Zukunft erschließen wir die Stadt flächendeckend«, sagt Jens Steckel vom Verein Changing Cities, der aus dem Radentscheid hervorgegangen ist. Gemeinsam mit dem Fahrradclub ADFC Berlin, dem alternativen Mobilitätsclub VCD Nordost sowie dem Umweltverband BUND Berlin wurde vor allem von Ehrenamtlichen in den vergangenen zehn Monaten ganze Arbeit geleistet. Rund 30 Aktivisten aus allen Bezirken außer Spandau haben auf Basis der Vorgaben des im Juli in Kraft getretenen Mobilitätsgesetzes die verschiedenen Ebenen des künftigen Radwegenetzes ausgearbeitet.

