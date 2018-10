Berlin. Das Bundeswirtschaftsministerium will laut »Handelsblatt« die Unternehmen jährlich um 20 Milliarden Euro entlasten. Das berichtete die Zeitung am Donnerstag unter Berufung auf ein steuerpolitisches Zehn-Punkte-Programm, das aber noch nicht von Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) freigegeben ist. Kernelement soll die Abschaffung des Solidaritätszuschlages sein. Dadurch solle »für Unternehmen die internationale Attraktivität des Standortes Deutschland verbessert werden«. Zu den Überlegungen soll auch eine »marktnähere Verzinsung im Steuerrecht« gehören. Demnach soll der Zinssatz für Steuernachzahlungen von sechs auf drei Prozent gesenkt werden. AFP/nd Kommentar Seite 4

