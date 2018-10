München. Volkswagen-Chef Herbert Diess hat vor zu scharfen Klimavorgaben für die Autoindustrie und einem Verlust von Arbeitsplätzen gewarnt. Sollte sich das EU-Parlament mit seiner Forderung nach einer Senkung des CO2-Ausstoßes für Autos um 40 Prozent durchsetzen, müssten 2030 bereits die Hälfte der Fahrzeuge rein elektrisch fahren, sagte Diess der »Süddeutschen Zeitung«. Dann müssten in gut zehn Jahren »etwa ein Viertel der Jobs in unseren Werken wegfallen«, etwa 100 000 Stellen. Das sähe bei 35 Prozent »nicht sehr viel besser aus«. AFP/nd

Die Bahn verhandelt mit zwei Gewerkschaften parallel einen Tarifabschluss - am Ende soll der bessere gelten

Die »Aktion Arbeitsunrecht« zog Bilanz über ihre Aktionen gegen Missstände in Unternehmen

In Griechenland streiken die Wärter von Kulturstätten

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!