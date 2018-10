Berlin. Angesichts des Wohnungsmangels in vielen Städten fordert die LINKE-Bundestagsfraktion eine deutliche Aufstockung der Mittel für den öffentlichen Wohnungsbau. Das Programm des Bundes solle pro Jahr »einen Umfang von zehn Milliarden Euro« haben, heißt es in einem Konzept, das in die Haushaltsberatungen im Bundestag eingebracht werden soll. Die Hälfte der Summe soll in den sozialen, gemeinnützigen Wohnungsbau fließen. Dadurch könnten bei einer Kofinanzierung der Länder in gleicher Höhe jährlich 250 000 Sozialwohnungen mit dauerhaften Mietpreis- und Belegungsbindungen entstehen, heißt es im Papier. AFP/nd