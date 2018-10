Erfurt. Die Beschäftigten von Wachschutz- und Sicherheitsdiensten in Thüringen sollen ab 2019 mehr Geld erhalten. Der Bundesverband der Sicherheitswirtschaft (BDSW) und die Gewerkschaft ver.di hätten sich nach mehrmonatigen Verhandlungen auf einen Tarifvertrag geeinigt, teilte der BDSW mit. Die Vereinbarung sieht Stundenlöhne von bis zu 11,88 Euro sowie Nacht-, Sonn- und Feiertagszuschläge vor. Bisher liegt der Stundenlohn in der untersten Stufe bei 9,10 Euro. In Thüringen verdienen die Beschäftigten von Sicherheitsfirmen im Bundesvergleich der Branche am wenigsten. Laut BDSW gibt es im Freistaat knapp 90 Sicherheitsfirmen. dpa/nd